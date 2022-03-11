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Экономика

Псковский губернатор сравнил спекулянтов с предателями

12.03.2022 12:54|Псков

Меры воздействия на спекулянтов будут принимать в Псковской области в связи с необоснованным ростом цен на ряд товаров. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил губернатор Михаил Ведерников. 

«Что касается спекулянтов, которые удваивают и утраивают цены на те товары, которые уже находятся на полках – будем разбираться с ними адресно и предметно. Может прозвучать жестко, но, с моей точки зрения, это сродни предательству. Когда вся страна сталкивается с беспрецедентными вызовами, все-таки нужно думать не только о собственном кошельке», — выразил мнение Михаил Ведерников. 

Губернатор рассказал, что псковский центр управления регионом проанализировал основные темы в социальных сетях. «Безусловные лидеры по числу упоминаний - это рост цен на продукты и дефицит отдельных лекарств. Обе темы непростые», - заметил глава региона. 

 «Неделю назад в ответ на пост о работе волонтеров ОНФ вы мне прислали десятки фотографий, зафиксировавших подорожание продуктов. Тогда я сказал, что мы проведем собственный мониторинг ситуации, так мы и сделали. Сейчас он уже завершается, а мы начинаем первичную претензионную работу. В том числе, направлены обращения в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться с конкретными нарушениями. Они, конечно, есть», - сказал губернатор и поблагодарил предпринимателей, которые «всеми силами удерживают цены».

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников направил обращение в управление Федеральной антимонопольной службы по региону с просьбой провести проверку по повышению цен на продукты в магазинах. 

Теги: #Псковская область #фас #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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