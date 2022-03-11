Экономика

«Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 марта.

Новый проект «Деловой понедельник» посвящен актуальным вопросам развития экономики и бизнеса. Автор и ведущий программы - председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский. Его первым гостем стал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев, а тема, которую они обсудили - «Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности?».