Экономика

Стоимость корвалола в Псковской области выросла почти на 10%

Стоимость корвалола в Псковской области выросла 9,8% в феврале по сравнению с январем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Значительнее других выросли цены на аскорбиновую кислоту – на 10,9%, корвалол – на 9,8%, сульфацетамид – на 8,9%, экстракт валерианы – на 6,2%. Наибольшее снижение цен отмечено на активированный уголь – на 2,6%, валидол – на 1,5%.

Также в группе непродовольственных товаров из жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов наибольший рост цен наблюдался на амлодипин – на 6,5%, ацетилцистеин (АЦЦ) – на 6,2%, гриппферон – на 4,5%, смекту – на 4,0%, но-шпу – на 3,2%, цефтриаксон – на 2,9%.

Наибольшее снижение цен отмечено на эналаприл – на 5,6%, амоксициллин с клавулановой кислотой – на 4,0%, галазолин – на 1,9%.