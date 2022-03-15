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Экономика

Товар-цены-товар

17.03.2022 18:20|ПсковКомментариев: 6

Журналисты ПЛН вышли на мониторинг цен в популярные магазины Пскова. Увидели соль в мензурках и хлеб от «приостановившего работу» завода, успели застать товар, исчезающий вслед за сахаром, удивились от цен на акционную тушенку и убедились, что калькулятор — главный аксессуар сезона.

 

Вокруг «Пятёрочки» на Инженерной, 120 громадный новый микрорайон на десятки тысяч человек. На крыльце магазина встречаемся с Мариной Дубровиной, координатором по экспертно-проектной работе регионального исполкома ОНФ.

В ее клетчатом блокноте все ходы записаны еще с начала пандемии. Вот капуста: 22 рубля с апреля 2020-го превратились в 54 рубля к марту 2022-го. Курица: из 116 в 141. Зато лук подешевел: из 42 рублей в 22. Или чай: 130 рублей за 100 грамм листового упали до 60. Пшено: из 70 в 27.

«В любом магазине, - говорит она, - можно удачно закупиться, если знаешь, как цены на один и тот же товар могут отличаться в разных точках. Выбор у нас, слава богу, есть».

Эта истина известна каждому хозяину и каждой хозяйке. Рубль бережет не только копейка, но и марш-бросок по нескольким точкам в поисках выгоды. Вот и мы обойдем трех крупных федеральных сетевиков. Марина Дубровина делает это каждый день с 26 февраля в разных районах города. Да еще и всех близких напрягла, сообщать о замеченных ценовых аномалиях. Так что еще не был подписан указ президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», а псковичи его уже стремительно исполняли. В опубликованном 16 марта документе сказано о «проведении оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли».

По делу государственной важности в магазин заходим, как обычные покупатели. Потому и цены фиксируем именно на момент визита и только на те товары, которые есть на полках. Потому что какой покупателю толк от теоретических товаров, если на практике их нет? Скажем, если остался только дорогой тростниковый сахар, а от обычного один ценник, то заносим данные именно на дорогой. Если гречка осталась только брендовая, а бюджетные варианты в прозрачных пакетах испарились, записываем ее.

Инфографика Сергея Васильева.

Соли в «Пятёрочке» стоит последняя пачка, полкило морской за 70 рублей. В «Магните» граммовка посолиднее, 750 грамм, но в пересчете на килограмм выходит все равно очень далеко от 13 рублей, за которые пачку можно было купить три недели назад. В «Ленте» так и вовсе стоят какие-то мензурки по 180 грамм, килограмм выходит за космическую цену.

Сахар везде, понятно, только тростниковый. Втридорога — в буквальном смысле. С одной стороны, непонятно, почему сетевики не закрывают полки другим товаром. Да хоть бы и шоколадками «Украли сахар». Меньше бы покупатели нервничали, глядя в пустоту. С другой, раз не забивают «хоть бы чем» (например, трехлитровками с березовым соком), значит, точно ждут поставок, место твердо зарезервировано под сахар.

«Заходила в обычный магазин у дома, не сетевой. Продавщицы сказали, за два дня вынесли все, - рассказывает Марина Дубровина. - Ажиотаж начинается с нескольких человек, решивших сделать запасы, остальные думают, значит, и нам надо. Люди проецируют на себя какой-то Апокалипсис, но предпосылок к этому нет. Друзья рассказывали, к ним в «Пятёрочку» на проспект Энтузиастов машина с солью и сахаром приходит с вечера, ночью выставляют на полки, а с утра бабушки ждут открытия и сразу все разбирают».

Среагировав на слово «сахар», с кассы в «Пятёрочке» снимается сотрудница, чтобы подключиться к разговору:

«Сейчас машина пришла, - делится она обнадеживающей информацией. - Был по 57 рублей, до этого по 53».

«Неделю назад самолично сахар по 49 покупала, - добавляет свои данные к общей картине покупательница Людмила. - Взяла пять килограмм, но я обычно столько покупаю, мне так удобно».

Интересный расклад получается со спичками, самыми обыкновенными, по десять коробков. В «Пятёрочке» за три недели цена с 14 рублей поднялась сначала до 20, а сейчас они лежат по 25. И неизвестно, сколько еще пролежат. Потому что в «Ленте» их уже нет, остались только длинные и дорогие, «для пикника». Долго пришлось их искать в «Магните». Когда все-таки сдались, прекратили поиски и спросили у персонала, оказалось, что вот только что были по 14 (эту цену и зафиксировали, сделав единственное исключение), но все сплыли.

Белый хлеб, наоборот, подешевел. И везде спокойно ждут покупателей свежайшие буханки от «Fazer», хотя компания и объявляла о закрытии своих заводов в России.

Ещё пара производителей, «освободивших» российский рынок от своего присутствия.

Гречку с рисом можно тоже найти дешевле, чем были, но уже в других магазинах. Искать и выбирать — прочие товары тоже подтверждают этот тезис. Например, порошок «Dosia». В «Пятёрочке» он оказался самым дешевым в пересчете на кило. Пачки там стоят маленькие, на 400 грамм. В «Ленте» тот же порошок в фасовке на 8 кг. Кажется, должно быть выгоднее. Достав, калькулятор, обнаруживаем, что маленькие пачки значительно бюджетнее. Дешевле даже, чем порошок собственной марки от «Ленты». Вот так пойдешь в магазин — дорого. А за углом картина уже совсем другая.

Совсем удивительно, когда такая разница на один и тот же товар. Во всех трех магазинах стоит на акции великолукская свиная тушенка. Только в «Магните» она стоит 170 рублей, в «Пятёрочке» - 199 рублей, в «Ленте» - 210 рублей. Разница впечатляющая. Что откуда взяли? Из чьих голов нарисовали ценники? За сколько же тогда она выходит с мясокомбината? И это еще не самый дешевый вариант, в мониторинг попали другие банки. Тушенку мы смотрели только настоящую, сделанную из мяса. Рядом стоял «продукт с добавлением мяса» (скорее, жил и хрящей) по 25 рублей, но его покупать можно только совсем от безнадеги.

Поэтому уже и не удивляют новости про требования производителей рассчитываться за сахар по валютному курсу. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прямо назвал происходящее «спекуляциями сродни предательству».

Ситуацию с ценами и наличием товаров на полках во вторник обсуждали на региональном оперштабе по обеспечению устойчивого функционирования экономики.

«Для меня загадка, почему сахар так подорожал, - поделился глава региона. - Все равно что в блокадном Ленинграде выйти с полным прилавком продуктов и продавать их по заоблачным ценам. В случае необходимости будем принимать решения о мерах социальной поддержки для жителей. Но если люди просто нагло умножают на пять цену сахара, неправильно будет кормить спекулянтов».

Видеозапись с заседания он выложил на своих страницах «ВКонтакте» и в Telegram с пометкой «самая чувствительная тема».

Сегодня ее обсуждали на круглом столе в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102,6 FM). Участие в нем приняли чиновники, партийцы, общественники, руководство контролирующих ведомств. Столь пристальное внимание на самом высоком уровне вселяет надежду, что эта, во многом искусственно созданная, ситуация благополучно разрешится, и выход из нее будет найден в самое ближайшее время.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #Цены #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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