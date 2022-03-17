Экономика

Российские магазины стали отменять скидки и промоакции

Поставщики товаров повседневного спроса отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать цены. До сих пор по таким скидкам граждане покупали половину товаров, но сейчас это невыгодно ни производителям, ни ретейлерам.

С конца февраля от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказался ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), сообщили РБК в пресс-службе компании. С отказом поставщиков от части согласованных ранее скидок столкнулась и сеть «Азбука вкуса».

В сети «Верный», как уточнили в ее пресс-службе, за последнее время от промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на продукцию, отказались примерно треть поставщиков.

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Промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и отечественные производители — в основном те, кто зависит от импортного сырья.

Поставщики, которые столкнулись в текущих условиях «с беспрецедентным экономическим давлением», вынуждены оптимизировать все бизнес-процессы, в том числе отказываться от проведения промоакций, объяснил зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.