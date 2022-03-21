Экономика

Более половины опрошенных читателей ПЛН ничего не предпринимают на фоне роста цен

Большинство опрощенных читателей Псковской Ленты Новостей (55,29%) не принимают никаких мер на фоне повышения цен в магазинах. Это следует из опроса, в котором приняли участие 1 049 человек.

25,36% респондентов отметили, что сейчас реже ходят в магазин и стали покупать только товары со скидкой. 6,48% не поддаются панике и рассчитывает на меры поддержки от правительства Российской Федерации.

Формировать у себя запасы продуктов и скупать в магазинах товары первой необходимости начали 5,43% опрошенных. 2,76% решили пока ограничить себя в таких развлечениях, как поход в кафе или в кинотеатр.

При помощи личного подсобного хозяйства самостоятельно себя обеспечить планируют 2,67% участников опроса. Менее 1% опрошенных (0,95%) ищут варианты дополнительного заработка, 0,48% предпочитают экономить на потреблении воды и электричества. И только 0,57% респондентов имеют достаточный заработок для того, чтобы не обращать внимание на происходящее.