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Экономика

Более половины опрошенных читателей ПЛН ничего не предпринимают на фоне роста цен

21.03.2022 14:08|ПсковКомментариев: 0

Большинство опрощенных читателей Псковской Ленты Новостей (55,29%) не принимают никаких мер на фоне повышения цен в магазинах. Это следует из опроса, в котором приняли участие 1 049 человек. 

25,36% респондентов отметили, что сейчас реже ходят в магазин и стали покупать только товары со скидкой. 6,48% не поддаются панике и рассчитывает на меры поддержки от правительства Российской Федерации. 

Формировать у себя запасы продуктов и скупать в магазинах товары первой необходимости начали 5,43% опрошенных. 2,76% решили пока ограничить себя в таких развлечениях, как поход в кафе или в кинотеатр. 

При помощи личного подсобного хозяйства самостоятельно себя обеспечить планируют 2,67% участников опроса. Менее 1% опрошенных (0,95%) ищут варианты дополнительного заработка, 0,48% предпочитают экономить на потреблении воды и электричества. И только 0,57% респондентов имеют достаточный заработок для того, чтобы не обращать внимание на происходящее.  

Теги: #опрос ПЛН #Псковская область #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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