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Экономика

Цены на детскую одежду и обувь зафиксировали по требованию УФАС

22.03.2022 10:36|ПсковКомментариев: 0

Магазины компании «Детский мир» на три месяца зафиксировали цены на одежду и обувь на уровне января 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области. 

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«Мы продолжаем работу и с другими продавцами детских товаров, которые работают, в том числе, на местном рынке. В случае, если будут выявлены нарушения, будем применять меры антимонопольного реагирования. Считаю, что ограничение наценок на часть детских товаров в одной из самых крупных торговых сетей - это очень важное достижение антимонопольной службы, потому что это касается наших детей, их качества жизни, это поддержка молодых и многодетных семей. И это результат командной работы ФАС России и региональных управлений, которые очень оперативно реагируют на изменение ситуации на рынке», - сказала руководитель территориального управления Ольга Милонаец.

На горячие линии ФАС России, а также ее территориальных управлений поступило большое количество жалоб от граждан на рост цен на детские товары в магазинах компании ПАО «Детский мир». При этом на горячую линию псковского УФАС России, а также в социальные сети управления поступило 12 жалоб на цену детских подгузников и детского питания - соков, смесей, одежды и обуви. 

Псковичи сообщили, что цена на подгузники Pampers выросла за несколько дней с 1200 до 2649 рублей, а смеси Nutrilon - c 959 рублей до 1791 рубля. Повышение цены было подтверждено и сотрудниками службы в ходе посещения магазина. 

«Поскольку компания “Детский мир» - федеральная, и у регионального управления нет полномочий регулировать ее ценообразование, вся полученная информация была направлена в ФАС России для принятия мер», - отметили в псковском управлении ведомства. 

ФАС России обратила внимание ретейлера на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары. В ответ на требование службы предоставить необходимые для анализа обоснованности роста цен данные компания сообщила, что повышение стоимости ряда детских товаров обусловлено ростом денежных обязательств и расходов ритейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию.

В УФАС напомнили, что ранее ритейлер принял решение о добровольном ограничении наценок на некоторые группы товаров для поддержки населения. В категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» определены позиции, по которым предельные наценки снижены в среднем на 16%. Компания также берет на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.

Теги: #УФАС России по Псковской области #дети #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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