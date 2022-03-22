Александр Котов: Невозможно изолировать такую страну, как Россия

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 марта заявил о том, что невозможно изолировать такую страну, как Россия.
Он согласился с мнением, что санкции для России — это хороший шанс, чтобы в стране обратили внимание на развитие своих собственных производств.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ.