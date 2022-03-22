Экономика

Россиян призвали проверять информацию о ситуации на товарном рынке

Генпрокуратура России призвала не поддаваться на провокации и проверять достоверность информации о ситуации на товарном рынке РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В Генпрокуратуру обращаются хозяйствующие субъекты, в том числе с иностранным участием, которые сообщают о размещении в СМИ недостоверных сведений о ситуации на товарном рынке России. При прокурорских проверках в целом ряде случаев выясняется недостоверность таких информационных вбросов. Распространение подобных фейков имеет целью намеренное создание искусственного ажиотажа на востребованную у населения продукцию, специально провоцирует рост цен на нее. Подобные действия свидетельствуют о признаках недобросовестной конкуренции в погоне за сверхдоходами», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили об ответственности за указанную противоправную деятельность и рекомендовали потребителям не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей от СМИ информации.

Отмечается, что по поручению Генпрокурора Игоря Краснова вопросы надлежащей реализации мер по поддержке добросовестных предпринимателей в ситуации беспрецедентного давления на российскую экономику являются приоритетом в деятельности органов прокуратуры.

Кроме того, по указанию Игоря Краснова прокуроры уже установили контроль за соблюдением моратория на проверки и прав хозяйствующих субъектов при продлении и оформлении в упрощенном порядке разрешительных документов, получении финансовой помощи, кредитных каникул и иных преференций.