Александр Котов: Ситуация подталкивает к кардинальному пересмотру межбюджетных отношений

Сложившаяся ситуация подталкивает к тому, чтобы кардинально пересмотреть межбюджетные отношения. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 марта
«Как бы этого не хотелось, списывать долги — неправильно, потому что в определенной степени это порождает иждивенчество, — отметил он. — В этом случае пострадают те, кто старается работать с меньшим государственным долгом. Объективно, это так. Сейчас ситуация подталкивает к тому, чтобы кардинальным образом пересмотреть межбюджетные отношения. В этом направлении президент уже первый шаг сделал — был подписан указ о расширении полномочий губернаторов регионов. Понятно, что расширение полномочий без финансового подкрепления — это какой-то абсурд. Поэтому мы рассчитываем на то, что денежных средств из федерального бюджета в регионы будет выделяться больше. Потому что в трудные времена, если вспомним 90-е, страна фактически выживала за счет того, что умело строилась работа в регионах и даже в муниципальных образованиях. Я думаю, нам сейчас нужно быть готовыми именно к этому. И очень хотелось бы, что государственный долг из года в год сокращался на уровне 2,5 трлн рублей по всем субъектам нашей страны».
Надо не списывать долги, а заменять коммерческие кредиты бюджетными, подчеркнул Александр Котов. «Много коммерческих кредитов. Поэтому первый шаг был сделан — порядка 10 млрд коммерческих кредитов заменили бюджетными. Надо двигаться в этом направлении, потому что это одна из действенных мер, которые позволят все трудности легче пережить», — добавил спикер регионального парламента.