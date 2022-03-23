Николай Романов: Необходимые продукты у нас есть, деликатесы — другой вопрос

Дефицита продуктов первой необходимости в Псковской области возникнуть не должно. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.
Он отметил, что в пандемию коронавируса сфера сельского хозяйства была вынуждена трансформироваться, поэтому сегодня она готова к работе в новых условиях, в том числе в условиях санкций. «Сейчас мы уже научились, мы знаем наши возможности, я имею в виду сельское хозяйство не только нашего региона, но и в целом по стране. И этот ажиотаж, особенно на продукты, которые мы производим в России, ни к чему», - высказал мнение председатель профильного комитета.