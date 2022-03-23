Николай Романов назвал причину роста цен на производимые в области товары

Цены на товары, которые производят в Псковской области, растут потому, что для их изготовления используются импортные компоненты. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.
Гость студии также отметил, что для производителей в регионе закупочные цены сегодня находятся на «комфортном уровне». «Наша продукция востребована, у нас хорошая цена для производственников, но для населения цена плохая, потому что она высокая, поэтому тут надо что-то делать», - заметил председатель профильного комитета.