Экономика

Николай Романов назвал причину роста цен на производимые в области товары

Цены на товары, которые производят в Псковской области, растут потому, что для их изготовления используются импортные компоненты. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

«В каждом продукте, даже в тех, которые мы производим на территории Псковской области, есть импортная составляющая, например, упаковка. У нас в производстве много импортного, кто-то скажет: "Вот, дожили!". Но я хочу отметить, что это нормально, просто ненормально то, что с нами так поступают. Страдаем не только мы, но и другие предприятия на Западе, где мы покупали эти составляющие. Страдаем и мы, и они», - сказал Николай Романов.

Гость студии также отметил, что для производителей в регионе закупочные цены сегодня находятся на «комфортном уровне». «Наша продукция востребована, у нас хорошая цена для производственников, но для населения цена плохая, потому что она высокая, поэтому тут надо что-то делать», - заметил председатель профильного комитета.