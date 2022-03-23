Экономика

Сахарная лихорадка. ИНФОГРАФИКА

Несколько последних недель в Псковской области, как и по всей России, наблюдается настоящий сахарный ажиотаж. Практически все запасы, которые выставляют на прилавки магазинов (разве что за исключением дорогих марок кускового тростникого сахара), раскупают практически мгновенно.

В то же время люди жалуются в антимонопольную службу на двух- и даже трехкратное завышение цен (подчас не замечая, что попросту сравнивают цены на товарные марки из заведомо разных ценовых категорий), продавцы говорят, что просто физически не могут увеличить предложение товара в объемах, который обеспечивал бы аномальный спрос из-за сложностей с логистикой и фасовкой, а эксперты отмечают, что предпосылок для дефицита сахара нет, но при сохранении прежних цен могут возникнуть проблемы с будущими урожаями.

ПЛН проанализировала доступные данные по сложившейся ситуации, чтобы понять, когда эта сахарная лихорадка закончится.