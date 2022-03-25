Экономика

Посредине колбаса

Федеральные СМИ пишут о подорожании и дефиците упаковки для пищевых продуктов. Под ударом могут оказаться молочка, колбасные изделия, хлеб. Профессиональные шапкозакидатели уже начали говорить про бидоны и молокоматы. А старожилы стали припоминать практику намывания полиэтиленовых пакетов и очереди за горячим хлебом к приезду машины с завода. Ждут ли нас «голые» сосиски, молоко в домашней таре, захватанный десятками рук батон, Псковская Лента Новостей узнала у местных производителей еды.

«Глупости говорят»

Фраза «бидоны — тоже хорошая тара» вышла в начале недели из стен Госдумы. Прозвучала она на фоне новостей о трудностях с упаковкой. На рынке зафиксирован дефицит тетрапака (крупные производители с иностранным участием приостановили работу в России) и сложности с пленкой (для производства не хватает импортных компонентов).

«Ага, в бидончики молоко наливать. Глупость какая, - реагирует Николай Щураков, директор Пушкиногорского маслосырзавода. - Кто это сказал, его близко нельзя в Думу допускать. Дурь! Сегодня это уже не актуально и не решает проблему. Она в другом. Посевная на носу. С хозяйствами разговаривал. Вроде, наши удобрения за границей отказалась закупать, а здесь их тоже нет. Где удобрения? Говорили, что надо снижать цену на дизтопливо. И что? В прошлом году за 40 брали, а сегодня по 55. Недра наши, а мы подстраиваемся под цены Запада. Кредитование производства под 20%, а надо под 3-5%. Пусть в этом порядок наводят, а не глупости говорят про бидончики».

В Пушкинских Горах текущего запаса упаковки хватит на разные виды продукции от двух до четырех месяцев. От поставщиков уже пришла информация, что следующие партии будут дороже. Пока называют цифры подорожания от 10 до 40%.

Рядом с бидонами в высказывании депутата Госдумы Надежды Школкиной фигурируют молокоматы. Это не результат полета фантазии народной избранницы, такие агрегаты, действительно, существуют и разливают молоко в тару покупателя. Президент группы компаний «Кабош» из Великих Лук Дмитрий Матвеев признается, что никогда не купит молоко из аппарата — есть вопросы к стерильности.

«Все столкнулись с проблемами, - говорит он о ситуации с упаковкой на пищевых производствах. - В ближайшее время нас ожидает временное ухудшение качества материала картонных упаковок, пока сырье не начнет поступать с других рынков. Для этого нужно полгода-год. С пластиком чуть получше. Но хочу, чтобы вы понимали. Если вы уже разливаете молоко в картон, вы не можете на той же линии разливать его в пластиковую или стеклянную бутылку. Для этого нужны другие машины, каждая обойдется миллиона в два».

Появление сыров «Кабош» на прилавке вовсе без упаковки Дмитрий Матвеев считает делом почти невероятным. Для этого должны вернуться магазины советского образца с продавщицей за прилавком, отрезающей куски от большой головы. «Мы к этому никогда не вернемся», - считает производитель. Нынешнего запаса упаковки ему хватит на пару месяцев. Что будет дальше, Дмитрий Матвеев прогнозировать не берется.

«У компаний, с которыми мы работаем, западный капитал, - поясняет он. - В течение дня меняются подходы, то они работают на российском рынке, то не работают, то начинают думать, как поставлять в обход санкций».

«Все это называется форс-мажор»

О растерянности поставщиков и отсутствии конкретной информации говорит и руководитель «Псковмясопрома» Андрей Шукшин:

«Нашей натуральной оболочки практически нет, все импорт. Дорожает и натуральная, и пластиковая. Что-то на 30%, что-то и на 100%. Какие-то поставки ограничены. Сейчас ни в чем нет ясности, поставщики сами не понимают, будет продукция, или нет. Кто знал, что с бумагой будут проблемы? А они появились. По оболочке у меня нет больших запасов, зачем они были нужны?»

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«Вы видели когда-нибудь колбасу без оболочки? - задает вопрос Владимир Подвальный, владелец Великолукского мясокомбината. - У нас столько вопросов, что упаковка — самый маленький. А если у людей денег не будет? Если завод остановится? Трудности возникают несколько раз за день. И раньше были, а теперь их стало чуть больше. Сейчас столько говорят, что слова к делу не привязать. Все что-то говорят, а кто-то должен работать. Мы работаем, продукция на прилавках есть. Конечно, может любой катаклизм случиться. Что ж делать. Все это называется форс-мажор».

Не съедобен без пластика

Как на конечной цене скажется подорожание упаковки (а то и запуск линий под новые ее виды), скажет любой пятиклассник.

«На социальную продукцию пока не планируем повышать цены. Что касается других видов, удорожание сырья и упаковки приведет к некоторому росту цены на конечный продукт, - говорит о неизбежном исполнительный директор Псковского хлебокомбината Дмитрий Зайцев. - В настоящий момент производство имеет необходимые резервы упаковки. Что совсем она пропадает, такой информации не поступало. Но подтверждаю, что в связи с последними событиями в мире и ростом курса валют, упаковочные материалы тоже растут в цене, к сожалению - процентов на 30».

На цене хлеба, колбасы и йогуртов скажется не только упаковка. В составе самих продуктов тоже есть импортные компоненты. Дмитрий Зайцев поясняет, как это работает с хлебом. Мука, дрожжи, соль и сахар, то есть основа рецепта — отечественные. Но такой состав может быть только у домашнего хлеба. В магазинном есть другие добавки и начинки. Благодаря им буханки столь пышные, а их видов столь много, и все имеют разный вкус. Сейчас снабженцы и технологи хлебокомбината ищут отечественные аналоги импортных компонентов.

Три недели назад в Минсельхозе обсуждали возможность продажи хлеба без упаковки, чтобы сохранить его цену на прежнем уровне. Идею поддержал Российский союз пекарей. Но в Пскове сомневаются, что она будет реализована. Даже если отменить требования Роспотребнадзора, запрещающие выпускать с предприятия товар в первозданном виде. Даже если прекратить работать по европейской системе ХАССП (пока еще обязательной для пищевого производства на территории Таможенного союза), не допускающей контактов с продуктами. Игнорировать международные стандарты ИСО (Россия входит в совет этой международной организации, а русский язык является одним из ее трех официальных) и манкировать отечественными ГОСТами. Остается еще лобби торговых сетей.

«Горячий хлеб поступал в деревянных лотках на полки магазинов, - напоминает о временах не очень далеких Дмитрий Зайцев. - Торговые сети будут этому препятствовать. Такой хлеб хранился максимум один день, его быстро разбирали. А сейчас в упаковке срок реализации увеличился до трех суток и выше. Она нужна не только, чтобы обеспечить сохранность продукта от внешних воздействий, но и для увеличения срока годности».

В общем, упаковка все равно будет нужна. У псковичей в этом вопросе оказался неожиданный козырь в рукаве – в Моглино. О готовности насытить российский рынок сырьем для производства упаковки пищевых продуктов заявляют на «Титан-Полимере».

«Проект завода решает стратегический вопрос импортозамещения, особенно актуальный в нынешних условиях, - говорят на предприятии. - Его запуск позволит обеспечить потребности отечественных производств в БОПЭТ-пленке и ПЭТ-гранулах. Это сырье является основой для выпуска упаковки самых разных товаров. Поэтому продукция завода «Титан-Полимер» будет выполнять стратегически важные функции для Псковской области».

Совершенно неожиданно самые обычные бытовые вещи оказались не такими уж и простыми. Казалось, что надо «напоследок» запасаться электроникой, а оказалось – самой тривиальной бумагой. И так во всем, чего не коснись. История, закладывающая крутой вираж прямо на наших глазах, дает промышленности небывалый шанс на развитие в огромном количестве отраслей. Сумеем ли распорядиться?

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова