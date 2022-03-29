Игорь Савицкий оценил угрозу безработицы в Псковской области из-за санкций

Безработица Псковской области не грозит, поскольку ориентир на импортозамещение подразумевает вовлечение большого количества людей в производство. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) озвучил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий.
Он добавил, что в холдинге NPN всегда ждут новых квалифицированных специалистов. «Это наша вечная проблема. Тут все упирается, наверное, прежде всего, в демографию. Демография в России, к сожалению, очень плохая, наше правительство, тоже, к сожалению, проблемой демографии занимается спустя рукава — женщины наши не рожают, поэтому это большая, просто огромная проблема», - заключил промышленник.