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Экономика

Зачастую рост цен не обоснован — Александр Котов

20.04.2022 15:40|Псков

Рост цен на товары зачастую не обоснован. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Зачастую рост цен не обоснован. Потому что мы наблюдаем рост цен на ту продукцию, которая производится внутри страны. Найти объективное обоснование значительному повышению цен на эту продукцию весьма сложно. У областного Собрания нет полномочий, чтобы осуществлять проверку цепочек ценообразования, принимать меры, чтобы реагировать в тех случаях, когда рост цен не обоснован. Такими полномочиями обладает ФАС и региональные управления на местах», — отметил он.

28 апреля на сессии областного Собрания депутатов в рамках парламентского часа заслушают руководителя регионального УФАС по вопросу, связанному с контролем ценообразования. «Самое главное, мы хотим послушать, какие принимаются меры в этом направлении, кого наказали, что планируется сделать в ближайшее время. Предстоит, на мой взгляд, достаточно серьезный разговор. Этот разговор важен, чтобы мы, используя информацию из первых уст, могли на встречах с избирателями объяснять, что делают власти на уровне региона, чтобы цены необоснованно не росли», — добавил Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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