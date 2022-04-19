Зачастую рост цен не обоснован — Александр Котов

Рост цен на товары зачастую не обоснован. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
28 апреля на сессии областного Собрания депутатов в рамках парламентского часа заслушают руководителя регионального УФАС по вопросу, связанному с контролем ценообразования. «Самое главное, мы хотим послушать, какие принимаются меры в этом направлении, кого наказали, что планируется сделать в ближайшее время. Предстоит, на мой взгляд, достаточно серьезный разговор. Этот разговор важен, чтобы мы, используя информацию из первых уст, могли на встречах с избирателями объяснять, что делают власти на уровне региона, чтобы цены необоснованно не росли», — добавил Александр Котов.