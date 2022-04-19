Экономика

В Псковской области проводят мониторинг ситуации на рынке труда — Александр Котов

В Псковской области проводят мониторинг ситуации на рынке труда. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мониторинг ситуации на рынке труда — этот вопрос постоянно в поле зрения в рамках нашего регионального штаба по устойчивому функционированию экономики», — отметил он.

В частности, работники псковского предприятия «Элементум» опасаются угрозы увольнения. «Соответственно, это предприятие сегодня на контроле. Наша служба занятости должна мониторить все эти вопросы и, в зависимости от того, как дальше будет развиваться ситуация, будут приниматься различные меры поддержки», — сказал спикер регионального парламента.

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