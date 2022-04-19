В Псковской области проводят мониторинг ситуации на рынке труда — Александр Котов

В Псковской области проводят мониторинг ситуации на рынке труда. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Мониторинг ситуации на рынке труда — этот вопрос постоянно в поле зрения в рамках нашего регионального штаба по устойчивому функционированию экономики», — отметил он.
В частности, работники псковского предприятия «Элементум» опасаются угрозы увольнения. «Соответственно, это предприятие сегодня на контроле. Наша служба занятости должна мониторить все эти вопросы и, в зависимости от того, как дальше будет развиваться ситуация, будут приниматься различные меры поддержки», — сказал спикер регионального парламента.
«Прежде всего, это возможное предоставление других рабочих мест, переобучение (на это выделяются средства из федерального и регионального бюджета). Если по каким-то причинам люди сегодня лишаются рабочего места, если у них нет возможности работать, важно сделать так, чтобы служба занятости могла оперативно предложить те или иные варианты. Безусловно, выбор будет не очень богатым. Но у нас есть все основания полагать, что мы обеспечим занятость на территории региона», — заключил Александр Котов.