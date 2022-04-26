Экономика

Две компании в Пскове попались на повышении цен на бытовую технику

Псковское УФАС ведет разбирательство с DNS и «Технопарком». Об этом сообщила руководитель регионального ведомства Ольга Милонаец в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ужасные скачки цен на бытовую технику, - отметил лидер фракции ЛДПР Антон Минаков. - Какая ситуация ожидает нас?»

«Ведется разбирательство с DNS и "Технопарком". Собрали информацию, передали в центральный аппарат», - сказала Ольга Милонаец.

«Ожидается ли к лету дефицит, рост цен на продукты первой необходимости?» - спросил Антон Минаков.

«Лучше меня на этот вопрос ответит президент. Он говорил, что максимально турбулентный шторм прошли, логистические цепочки налажены. То, что делается сегодня для поддержки, - это стабилизирует экономику. Склонна доверять нашему президенту, и дефицита в регионе, в стране будет», - сказала Ольга Милонаец.