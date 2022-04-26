Экономика

Цены на некоторые лекарства в Псковской области выросли до 200%

Цены на некоторые лекарственные препараты в Псковской области выросли до 200%. Об этом сообщила депутат Псковского областного Собрания, член парламентского комитета по труду и социальной политике, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я хочу обратить внимание на то, что цены на некоторые лекарственные препараты выросли до 200%. Мы не говорим про жизненно важные препараты, но и эти лекарства имеют не меньшее значение для сохранения здоровья наших граждан. Ведется ли какая-то работа в этом направлении?» - уточнила медик.

Руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец пояснила, что в антимонопольную службу поступает не так много обращений о повышении цен на лекарства, так как эта задача была поручена Росздравнадзору.

«Но, если есть жалобы на конкретного производителя препаратов, то мы, конечно, с этим работаем», - сказала она.