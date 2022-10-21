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Экономика

Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

22.10.2022 12:11|Псков

Правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. 

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам», - говорится в пресс-релизе. 

Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и ещё несколько месяцев после её завершения.

Так, для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвёртого месяца после дня окончания военной службы.

Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями.

Принятое решение – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации, добавили в правительстве. 

Теги: #налоги #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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