Экономика

Экономическую ситуацию в регионе оценил Александр Котов

Экономическую ситуацию в Псковской области оценил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».

«У нас появились дополнительные затраты, которые мы не планировали в самом начале этого года. В целом доходы не сократились, наоборот выросли. Что удивительно, даже выросли собственные налоговые и неналоговые доходы. Больше чем планировалось, мы получаем налог на доход физических лиц. Это говорит о том, что, несмотря на все трудности, экономика в регионе работает. И предприниматели, и промышленные предприятия испытывают трудности – в каждой отрасли они по-разному проявляются. Мы стараемся помогать, чтобы наши организации работали успешно, стараемся помогать бизнесу, для этого есть определенные источники», - объяснил Александр Котов.

По словам спикера регионального парламента, серьезного недостатка финансирования не произошло.

«Более того, мы нашли дополнительные источники, и в этом году установили дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, причем не только тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, но и тех, кто сегодня служит и выполняет боевые задачи. Я считаю, что это важная мера. Пока нам удается удержать ситуацию под контролем и никаких серьезных провалов, с точки зрения финансирования, за счет средств регионального бюджета нет. Выполняются все крупные проекты в рамках государственных программ», - заключил он.