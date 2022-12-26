Экономическую ситуацию в регионе оценил Александр Котов

Экономическую ситуацию в Псковской области оценил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».
По словам спикера регионального парламента, серьезного недостатка финансирования не произошло.
«Более того, мы нашли дополнительные источники, и в этом году установили дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, причем не только тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, но и тех, кто сегодня служит и выполняет боевые задачи. Я считаю, что это важная мера. Пока нам удается удержать ситуацию под контролем и никаких серьезных провалов, с точки зрения финансирования, за счет средств регионального бюджета нет. Выполняются все крупные проекты в рамках государственных программ», - заключил он.