Экономика

Александр Котов о госдолге региона: Катастрофы тут нет

Госдолг Псковской области в 20 млрд рублей - это не катастрофа. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания Александр Котов выразил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что такое 20 млрд? У нас доходы областного бюджета на следующий год уже сейчас прогнозируются в размере 51 млрд рублей. Это, во-первых, менее половины, а во вторых - не превышает сумму собственных неналоговых доходов, что разрешено бюджетным законодательством, поэтому никакой катастрофы тут нет, ничего чрезвычайного тут нет. Все эти кредиты, которые взяты, они не на проедание, а на развитие, на решение наших инфраструктурных проблем», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что в настоящий момент все кредиты Псковской области - бюджетные, а не коммерческие, значит, регион тратит значительно меньше средств на их обслуживание, а высвободившиеся деньги может направить на другие направления.

Заменить коммерческие кредиты на бюджетные, добавил спикер регионального парламента, удалось благодаря поддержке федерального центра и работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.