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Экономика

Работу согласительной комиссии положительно оценил Александр Котов

26.12.2022 16:50|ПсковКомментариев: 0

Положительно оценил работу согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».

«Бурных обсуждений у нас хватало и в этот раз. Достаточно вспомнить проблему продажи лекарств через фельдшерско-акушерские пункты. Были и другого характера инициативы, и не только от партии "Единая Россия", и от ЛДПР в частности. Мы стремились на протяжении целого ряда лет сделать так, чтобы согласительная комиссия не занималась решением вопросов ремонта окон, крыши в отдельном социальном учреждении. Это не задача согласительной комиссии при рассмотрении проекта закона о бюджете на очередной год и на плановый период. Мы должны обращать больше внимания на системные вопросы», - объяснил Александр Котов.

По мнению спикера регионального парламента, в ходе решений вопросов лучше найти возможность спокойно договориться, чем переходить к эмоциональным обсуждениям.

«Лучше всегда найти возможность спокойно договориться и, самое главное, отталкиваться от наших возможностей. Вот фракция "Единой России" научилась оценивать эти возможности, другие политические партии пока еще нет, популизма хочется всегда. Но популизм дело неблагодарное, на мой взгляд. Работу согласительной комиссии я оцениваю положительно. Все, что поступило в согласительную комиссию, было рассмотрено. По части вопросов решение найдено, часть вопросов останется на контроле», - резюмировал он.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
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