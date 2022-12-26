Работу согласительной комиссии положительно оценил Александр Котов

Положительно оценил работу согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».
По мнению спикера регионального парламента, в ходе решений вопросов лучше найти возможность спокойно договориться, чем переходить к эмоциональным обсуждениям.
«Лучше всегда найти возможность спокойно договориться и, самое главное, отталкиваться от наших возможностей. Вот фракция "Единой России" научилась оценивать эти возможности, другие политические партии пока еще нет, популизма хочется всегда. Но популизм дело неблагодарное, на мой взгляд. Работу согласительной комиссии я оцениваю положительно. Все, что поступило в согласительную комиссию, было рассмотрено. По части вопросов решение найдено, часть вопросов останется на контроле», - резюмировал он.