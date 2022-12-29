Экономика

Бюджет Псковской области-2023 остаётся социально ориентированным – губернатор

Региональный бюджет на 2023 год остается социально ориентированным, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В целом бюджет остаётся социально-ориентированным. Половину расходов формируют направления образования, соцзащиты и здравоохранения. На данный момент мы запланировали доходы консолидированного бюджета на уровне 57,6 млрд рублей. Расходы – 60,4 млрд, дефицит 2,8 млрд. К тем доходам, которые рассматривались в рамках предыдущего чтения, добавились 6,3 млрд рублей дополнительных средств из федерального бюджета. В том числе: 2,2 млрд дотаций; 1 млрд на развитие дорожного хозяйства; 910 млн на комплексное развитие сельских территорий; более 830 млн на социальную сферу и культуру; почти 700 млн на коммунальные объекты и охрану окружающей среды», - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что увеличен резерв на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 1 млрд 344 млн рублей. Достаточно серьезная сумма. Эта сумма включает в себя индексацию, повышение МРОТ, а также средства на увеличение зарплат младших категорий муниципальных служащих. Зарплат менее 20 тысяч рублей в этой сфере не должно быть просто технически.

«На 250 млн рублей увеличено финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. – 200 млн направим на индексацию мер социальной поддержки. 70 млн – дополнительно на обеспечение жилыми помещениями детей сирот. В целом на эти цели направим почти 250 млн рублей, это на 14 млн больше, чем в 2022 году. Отдельно отмечу, что финансирование нацпроектов остаётся на достаточно высоком уровне», - объяснил Михаил Ведерников.

Уже подтверждено 12,4 млрд рублей. С первого чтения эта сумма выросла на 1,8 млрд рублей, заключил он.