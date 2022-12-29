Экономика

Финансовую поддержку СНТ удвоят в Псковской области

Поддержку садовых некоммерческих товариществ в Псковской области увеличат до 8 млн рублей в 2023 году, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проводимая политика в сфере агропромышленного комплекса, в том числе реализуемые программы субсидиарной поддержки, позволили запустить несколько крупных проектов. В Великолукском районе "ВСГЦ" продолжает инвестпроект по строительству завода по глубокой переработке мясосырья, который позволит создать 3000 новых рабочих мест и привлечь свыше 50 млрд рублей инвестиций», - рассказал глава региона.

В Псковском районе «ПсковАгроИнвест» ведёт строительство молочно-товарной фермы роботизированного доения на

2 тысяч голов фуражных коров.

Михаил Ведерников отметил, что реализуются два проекта в сфере переработки рапса.

«Напомню, наш регион занимает второе место по производству рапса в СЗФО, и за пять лет увеличил объёмы в 13 раз. Такие проекты реализуют кооператив "Своё" из Великолукского района, который поддержал Фонд развития промышленности Псковской области, а также "ПсковАгроИнвест". По результатам обсуждения проекта бюджета с фракциями поддержка СНТ – будет увеличена вдвое – с 4 до 8 млн рублей», - заключил он.