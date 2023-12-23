Экономика

Михаил Ведерников: 2023 год завершается особенно результативно

О результативном завершении уходящего 2023 года сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этот год завершается особенно результативно. Буквально в середине декабря нам поступило дополнительно 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. Это 1 млрд 79 млн рублей на строительство и модернизацию школ, 208 млн на завершение реконструкции библиотеки имени Василёва и 53,7 млн – на социальное жильё», - отметил глава региона.

На данный момент прогнозируемое исполнение бюджета в 2023 году составляет 67,5 млрд рублей. «Если в прошлом году мы только приблизились к порогу в 60 млрд рублей, то в этом году его уверенно преодолели и вышли на очередной рекордный показатель. Учитывая, что год был непростым, чрезвычайно сложным для всей страны и для Псковской области, это серьёзный результат, за который я хочу поблагодарить всех присутствующих», - продолжил Михаил Ведерников.

Свой вклад внесли главы и депутаты органов местного самоуправления, руководители территориальных органов исполнительной власти, коллеги и друзья на федеральном уровне и, конечно, депутаты Псковского областного Собрания, подчеркнул губернатор.

Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников адресовал первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку и митрополиту Тихону (Шевкунову) за вклад, который они внесли и вносят в развитие региона. «За то, что уделяете Псковской области внимание, отстаиваете наши интересы на всех уровнях», - обратился к ним глава региона.

«И, конечно, сама возможность достижения такой высокой планки обусловлена неизменной поддержкой нашего президента. Его системные решения (национальные проекты, поручения по разработке и реализации различных федеральных программ) и адресные, точечные решения в отношении Псковской области дали нам колоссальные возможности для динамичного, позитивного движения вперед сразу практически по всем направлениям», - резюмировал Михаил Ведерников.