Михаил Ведерников: Региональный бюджет на 2024 год остаётся социально ориентированным

В первом чтении законопроекта о бюджете Псковской области на 2024 год доходы были запланированы на уровне 52,5 млрд рублей – это уже на 7,4 млрд больше, чем было запланировано первым чтением бюджета 2023 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также поправками в бюджет на 2024 год учли увеличение объёма средств на покупку льготных лекарств (дополнительно предусмотрели 200 млн рублей). «Большую часть из них оплатим уже в январе. Это должно исключить случаи, когда в аптеках пропадают необходимые препараты», - подчеркнул губернатор.
Он напомнил, что в декабре текущего года внесли поправки в бюджет 2023 года на закупку льготных лекарств. На эти цели направлен дополнительно 331 млн, поставка будет осуществлена до конца этой недели.
Ещё 100 млн в 2024 году направят на разработку проектно-сметной документации муниципалитетами.
«Таким образом, на 2024 год мы запланировали доходы консолидированного бюджета на уровне 57,2 млрд рублей. Расходы – 60,2 млрд, дефицит 2,9 млрд. Но эти цифры называю без учёта многих уже подтверждённых договорённостей», - заметил Михаил Ведерников.
В том числе это 1 млрд, который привлек в Псковскую область первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
Ещё на 1 дополнительный миллиард достигнута договоренность с заместителем председателя правительства РФ — министром промышленности и торговли, куратором региона Денисом Мантуровым: 750 млн пойдет на закупку новых пассажирских автобусов, 250 - на докапитализацию регионального ФРП.