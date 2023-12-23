Экономика

Михаил Ведерников: Региональный бюджет на 2024 год остаётся социально ориентированным

В первом чтении законопроекта о бюджете Псковской области на 2024 год доходы были запланированы на уровне 52,5 млрд рублей – это уже на 7,4 млрд больше, чем было запланировано первым чтением бюджета 2023 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К этому показателю добавились 4,2 млрд рублей дополнительных средств из федерального бюджета. В том числе это: 1,4 млрд дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности; 1,1 млрд на модернизацию инфраструктуры образования; 368 млн на развитие транспортной инфраструктуры; 262 млн на культуру, образование, здравоохранение и социалку; 253 млн на модернизацию коммунальной инфраструктуры; 243 млн на развитие сельских территорий; 131 млн рублей на комфортную городскую среду», - отметил Михаил Ведерников.

Также поправками в бюджет на 2024 год учли увеличение объёма средств на покупку льготных лекарств (дополнительно предусмотрели 200 млн рублей). «Большую часть из них оплатим уже в январе. Это должно исключить случаи, когда в аптеках пропадают необходимые препараты», - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в декабре текущего года внесли поправки в бюджет 2023 года на закупку льготных лекарств. На эти цели направлен дополнительно 331 млн, поставка будет осуществлена до конца этой недели.

Ещё 100 млн в 2024 году направят на разработку проектно-сметной документации муниципалитетами.

«Таким образом, на 2024 год мы запланировали доходы консолидированного бюджета на уровне 57,2 млрд рублей. Расходы – 60,2 млрд, дефицит 2,9 млрд. Но эти цифры называю без учёта многих уже подтверждённых договорённостей», - заметил Михаил Ведерников.

В том числе это 1 млрд, который привлек в Псковскую область первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Мы договорились, что эти средства пойдут на: реконструкцию и благоустройство площади аэровокзала, капитальный ремонт дорожного полотна, ведущего от Крестовского шоссе до здания аэровокзала (общая сумма - 300 млн рублей); 500 млн рублей на ремонт участка платной дороги Усвяты - Невель - она, действительно, зарабатывает; строительство пешеходного моста через Пскову в районе Кремля. Все три проекта крайне важные для нашего региона. Андрей Анатольевич, еще раз большое спасибо за поддержку», - сказал глава региона.

Ещё на 1 дополнительный миллиард достигнута договоренность с заместителем председателя правительства РФ — министром промышленности и торговли, куратором региона Денисом Мантуровым: 750 млн пойдет на закупку новых пассажирских автобусов, 250 - на докапитализацию регионального ФРП.