Экономика

Псковский губернатор: К концу 2023 года нам удалось на каждый бюджетный рубль привлечь 7 внебюджетных

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития (ИПСЭР) 10 регионов (в т.ч. Псковской области) на 2025-2030 годы и выделять на их развитие совокупно не менее 10 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Для нас это большая победа. По целому ряду показателей формально мы уже вышли из 10-тки регионов с наиболее низкими показателями социально-экономического развития. Так, к концу 2023 года нам удалось на каждый бюджетный рубль привлечь 7 внебюджетных. Это один из лучших показателей в стране. Итого почти 30 млрд внебюджетных инвестиций при плане в 25 млрд. Кроме этого, создано 812 рабочих мест (при плане – 540)», - отметил он.

По расчётам Счётной палаты России, в Псковской области – одни из самых высоких результатов по реализации ИПСЭР.

«Новый этап программы на следующей неделе я буду защищать на федеральном уровне перед главой Минэка Максимом Геннадьевичем Решетниковым. Предварительно с министерством отработали. На следующие 6 лет мы планируем дальнейшее развитие особой экономической зоны, поддержку крупных молочных ферм и туристических проектов и объектов, а также разработку ПСД для опорных населённых пунктов. По расчётам, весь комплекс мер увеличит налоговые отчисления в регионе ещё на 1 млрд в год», - добавил губернатор.

«Сейчас, достигнув рекордной отметки по консолидированным доходам, мы продолжаем системно работать над сохранением динамики развития в долгосрочной перспективе. Сделать предстоит немало. Но опыт у нас есть. Поддержка и понимание Совета Федерации, правительства России – тоже. Поэтому рассчитываю, что мы сохраним все необходимые условия для дальнейшего развития экономики области», - резюмировал Михаил Ведерников.