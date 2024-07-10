Экономика

Пётр Алексеенко предложил установить в «Моглино» зарплату не ниже средней по региону

Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Пётр Алексеенко предложил правительству региона при регистрации очередного резидента ОЭЗ «Моглино» обязывать компании устанавливать минимальную заработную плату на их производстве не менее средней по области. Об этом с очередной сессии регионального парламента 11 июля сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Это будет привлекать туда рабочих. И другие предприятия, которые находятся в городе, будут повышать зарплаты, чтобы удержать своих работников», - уверен депутат.

Он подчеркнул, что главная задача создания ОЭЗ — привлечение инвестиций, в этом направлении работа проводится. Важно и получение налогов — основные поступления сейчас идут в виде НДФЛ, но работающих в «Моглино» не так много, как было заявлено изначально, заметил Пётр Алексеенко.

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Также он обратил внимание, что в развитие инфраструктуры «Моглино» вкладываются большие деньги, но получит ли регион их обратно — вопрос.

Депутат пожелал ОЭЗ «Моглино» успехов, развития и чтобы там не так часто менялись руководители.