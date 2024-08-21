Премьер-министр Белоруссии и псковский губернатор обсудили расширение сотрудничества

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко 29 августа встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках своего визита в регион для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня образования Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Михаил Ведерников отметил, что для Псковской области сотрудничество с Республикой Беларусь имеет большое значение.
Он уточнил, что большая часть мусоровозов для регоператора «Экогрупп» была закуплена в Республике Беларусь, также активное взаимодействие проходит с особой экономической зоной «Моглино», в частности с заводом «Титан-Полимер».
Также премьер-министр предложил расширить взаимодействие в вопросе снабжения Псковской области аграрной техникой на льготных условиях.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в приветственном слове отметил, что следит за развитием Псковской области и надеется на более активное взаимодействие предприятий Псковской области с предприятиями Республики Беларусь. Также он планирует посетить предприятие «Титан-Полимер» 30 августа.
В рабочей встрече также приняли участие представители правительства Псковской области и Республики Беларусь, представители МИД России и Белоруссии.
В ходе совещания обсудили итоги проведения 10 заседания рабочей группы по сотрудничеству Псковской области Российской Федерации с Республикой Беларусь, которое прошло 28 августа.