Общество

Премьер-министр Белоруссии и псковский губернатор обсудили расширение сотрудничества

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко 29 августа встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках своего визита в регион для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня образования Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников отметил, что для Псковской области сотрудничество с Республикой Беларусь имеет большое значение.

«В эти дни в Пскове проходит насыщенная культурная и деловая программа. Коллеги плотно и детально работают по всем направлениям сразу на нескольких площадках. Сегодня стартует череда бизнес-встреч, в рамках которых участники смогут открыть для себя множество возможностей для сотрудничества. Сегодня стартует череда бизнес-встреч, организованных нашими Торгово-промышленными палатами. Уверен, что по итогу участники откроют новые возможности для развития. Кроме этого, открываются Дни Витебской области в Пскове. У наших регионов очень тесное сотрудничество, которое охватывает, пожалуй, все сферы и направления», — сказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что большая часть мусоровозов для регоператора «Экогрупп» была закуплена в Республике Беларусь, также активное взаимодействие проходит с особой экономической зоной «Моглино», в частности с заводом «Титан-Полимер».

Также премьер-министр предложил расширить взаимодействие в вопросе снабжения Псковской области аграрной техникой на льготных условиях.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в приветственном слове отметил, что следит за развитием Псковской области и надеется на более активное взаимодействие предприятий Псковской области с предприятиями Республики Беларусь. Также он планирует посетить предприятие «Титан-Полимер» 30 августа.

«Именно в эти дни празднуется 80-летие со дня образования области. Хочу поздравить всех жителей региона, вы подошли к этой дате основательно, видно, как развивается экономическая и социальная сфера региона. Для нас ваш регион особый, вы не только друзья и коллеги, но и ближайшие соседи», — сказал Роман Головченко.

В рабочей встрече также приняли участие представители правительства Псковской области и Республики Беларусь, представители МИД России и Белоруссии.

В ходе совещания обсудили итоги проведения 10 заседания рабочей группы по сотрудничеству Псковской области Российской Федерации с Республикой Беларусь, которое прошло 28 августа.