Экономика

В России утвердили методику расчета кадровой потребности экономики

Распоряжением Правительства РФ утверждена методика формирования прогноза потребности экономики в кадрах на пятилетний период. Прогноз, как сказано в документе, «основывается на системе научно обоснованных представлений о спросе на рабочую силу». Данными для кадрового прогноза будут служить: официальная статистическая отчетность, демографический прогноз Росстата, результаты всероссийского опроса работодателей и оценки отраслевых экспертов, касающиеся влияния экономической конъюнктуры и технологического прогресса на потребность в кадрах.

Кадровый прогноз будет рассчитываться ежегодно по отраслям и субъектам Российской Федерации.

Методика расчета кадровой потребности разделяет все виды экономической деятельности на две группы:

виды экономической деятельности, по которым можно определить индексы физического объема валовой добавленной стоимости и индексы производительности труда, т.е. производственные виды экономической деятельности;

виды экономической деятельности, по которым используются демографические показатели и показатели рынка труда, т.е. непроизводственные виды экономической деятельности.

Данные ежегодного опроса работодателей, распространенные на генеральную совокупность, являются источником сведений о текущей и перспективной профессионально-квалификационной структуре наемных работников, сообщили Псковской Ленте Новостей в Национальном агентстве развития квалификаций. Расчет необходимых трудовых ресурсов будет базироваться на таких показателях, как: