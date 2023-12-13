Общество

Молодежный кадровый центр начал работу в Псковской области

На первом региональном форуме «Найди себя в Псковской области», который стартовал в четверг, 14 декабря, в «Точке кипения» ПсковГУ стало известно о старте работы Молодежного кадрового центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области.

Эта принципиально новая площадка, нацелена на координацию карьерного пути молодого гражданина. И, в частности, определяет путь молодых людей в согласии с возможностями, которые разрозненно готовы предоставить различные организации.

Деятельность молодежного кадрового центра направлена на адаптацию услуг центра занятости для молодежи и проведение новых мероприятий для помощи в трудоустройстве.

В настоящее время за оказанием поддержки в центр можно обратиться по электронной почте: mkc60@trud.pskov.ru или через сообщения в официальной группе во «ВКонтакте».

Ранее вопрос создания Молодежного кадрового центра в регионе обсуждался на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя регионального комитета по труду и занятости Алены Труновой. Глава региона обратил внимание, что новая площадка должна стать важным инструментом для профориентации молодежи и формирования их профессионального благополучия.