Экономика

Магазины «Великолукского мясокомбината» в Невеле продолжат работу

Владелец «Великолукского мясокомбината» Владимир Подвальный заявил, что закрытие магазинов предприятия в Невеле пока не планируется. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Майоров / Telegram

Накануне празднования профессионального праздника – Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – Олег Майоров встретился с генеральным директором Великолукского агрохолдинга.

«Обсудили вопросы взаимодействия и конструктивного сотрудничества. В ходе встречи не обошли стороной и вопросы функционирования торговой сети мясокомбината. Владимир Подвальный подтвердил закрытие фирменных магазинов в целом по регионам. На вопрос о судьбе этих торговых точек в Невеле Владимир Подвальный ответил: "В Невеле закрытие магазинов "Великолукского мясокомбината" пока не планируется"», - рассказал Олег Майоров.

Кроме того, в рамках социального партнерства руководство предприятия приняло решение об установлении корпоративных цен на продукцию агрохолдинга в одном из магазинов этой торговой сети (на улице Энгельса).

Напомним, магазины «Великолукского мясокомбината» в Псковской области закрываются в связи с заключением крупного договора на экспорт свинины в другие страны.

Ранее «Великолукский свиноводческий комплекс» получил разрешение поставлять продукцию в Китай. Право на экспорт свинины в Поднебесную получили всего три российских предприятия.