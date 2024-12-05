Михаил Ведерников: Мы старались подобрать достойную кандидатуру на пост директора ОЭЗ «Моглино»

Правительство Псковской области старалось подобрать достойную кандидатуру на должность директора особой экономической зоны «Моглино». Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).
«Что касается руководителей особой экономической зоны "Моглино", я напомню, что предыдущие два руководителя исполняли обязанности. Они не были назначены руководителями. Мы все это время старались подобрать кандидатуру, которая подойдет по целому ряду параметров, у кого есть опыт, кто понимает, что и как нужно делать», — сказал Михаил Ведерников.
Напомним, исполняющим обязанности директора особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» стал Павел Соболь.
Глава региона отметил, что хотелось бы быстрее «насытить» зону «Моглино» инвесторами, но в сегодняшних условиях промышленникам очень тяжело брать кредиты и строиться.
«Те, кто готов был построиться, хотели бы зайти прямо сейчас на арендные промышленные площади и начать работать, параллельно вести строительство, уже зарабатывая какие-то средства», – уточнил губернатор.
«Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.