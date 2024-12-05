Экономика

Президент России заявил о росте реальных зарплат на 9% в 2024 году

Во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году реальные заработные платы в стране выросли на 9%.

Глава государства подчеркнул, что рост зарплат произошёл за минусом инфляции, а также увеличились располагаемые доходы населения. По словам Путина, ситуация в целом является стабильной и надёжной.

По данным Росстата, в сентябре рост реальных зарплат ускорился до 8,4% в годовом выражении. По итогам девяти месяцев 2023 года зарплаты выросли на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат в реальном выражении на 9,2% в 2024 году.