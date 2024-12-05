Экономика

Россия входит в тройку крупнейших экспортеров продовольствия — Путин

Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

«Мы входим в число трех крупнейших экспортеров на продовольственный рынок, а по пшенице вообще занимаем первое место в мире», — сказал Путин.

Укрепление позиций России на мировом продовольственном рынке свидетельствует о высоком потенциале отрасли и её способности конкурировать на международном уровне. Это также подчёркивает значимость сельского хозяйства для экономики страны.

«Я уже говорил, что она развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве», — добавил Путин.