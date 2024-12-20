Экономика

Обзор крипторынка: заседание ФРС, рекордные ликвидации и шансы на «Рождественское ралли»

В прошлом обзоре мы фиксировали рекорды биткоина и ожидали небольшой коррекции после обновления максимумов. Пришло время подвести итоги очередной недели. Тем более, она выдалась богатой на события.

Первое событие, которое нельзя обойти стороной, - это «ночь красных свечей» с 9 на 10 декабря. Всего за 24 часа было ликвидировано 580 543 трейдеров, а общая сумма ликвидаций составила $1.75 млрд (!), побив рекорды последних лет. Многие участники рынка настолько поверили в бесконечный рост, что попросту забыли про риск-менеджмент. И заходили в сделки без стоп-лоссов с высоким кредитным плечом.

Самое интересное, что биткоин во время лонг-сквиза упал всего на 4% и торговался чуть ниже $95 тыс., в то время как альткоины падали куда существеннее, теряя по 15-20% в цене. Все дело снова в возросшей доминации биткоина, которая в ту ночь обосновалась на отметке в 57%.

Причины, которыми многие объясняли такой пролив, скорее, притянуты за уши. В их числе называют отказ акционеров Майкрософт покупать биткоин. Но это, скорее, формальность. Большинство из акционеров люди старой закалки и им тяжело принять то, что они не знают. Если продолжится рост цифровых активов, то решение станет неизбежным. И многие крупные компании пойдут по пути той же MicroStrategy (они начали закупать главную криптовалюту еще несколько лет назад). Среди других новостей, ставших катализатором, называют информацию о том, что компания Google представила новый квантовый чип. Эта новость, на самом деле, требует особого внимания. Дело в том, что квантовый компьютер может за несколько секунд решить задачу, на выполнение которой даже у суперкомпьютера ушли бы десятки, если не сотни лет. И в теории такие машины могут угрожать безопасности криптовалюте. Но в таком случае под удар попадут вообще все финансовые системы и в первую очередь банковский сектор, поэтому реакция на событие сильно преувеличена и преждевременна. Скорее всего, дело в дивергенции, направленной на снижение из-за избыточной перегретости рынка. Тот случай, когда теханализ дал самый верный прогноз.

После падения биткоин достаточно быстро сумел восстановиться и даже умудрился побить новые рекорды, торгуясь выше $108 тыс. Небольшой части альткоинов также удалось отыграть падение и продолжить рост. Фундаментально сильно смотрятся Sui и Aave. Но большая часть криптовалют не сумела полностью восстановить позиции.

Заседание ФРС

Позитива на рынок могло бы добавить заседание Федеральной резервной системы США, которое состоялось в среду в 22:00 по мск. Дело в том, что ожидалось уже третье подряд снижение ключевой ставки на 0,25% – до 4,25–4,5% годовых (как говорится, почувствуйте разницу). Так и произошло. Но это событие было прогнозируемо. Поэтому настроение рынка целиком и полностью зависело от выступления одного человека – председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Но беда не приходит одна. И риторика Пауэлла оказалась совсем не той, которую многие ждали. Во-первых, он сразу обозначил, что в дальнейшем будет более сдержанное снижение ставок Прогнозы о том, что в следующем году будет четыре снижения, оправдаются, скорее всего, лишь наполовину. Председатель ФРС намекнул, что подобные решения вызваны опасением высокой инфляции. Контрольным выстрелом стали его слова о том, что согласно законам США, ФРС не разрешено хранить биткоин и они не собираются их менять. В целом, он не сказал ничего критичного, ведь подобными вопросами занимается Конгресс, но негативный отпечаток его слова оставили.

Выступление вызвало эффект холодного душа для фондовых и криптовалютных рынков, вновь показав красные свечи на графиках. Падение началось с момента окончания выступления и в итоге вылилось в первую более-менее серьезную коррекцию. Два дня абсолютно все монеты тестировали зоны поддержки, раз за разом пробивая все большие низы. Биткоин опустился ниже $100 тыс. и до сих пор демонстрирует отрицательный рост. Цена ликвидаций на крипторынках снова достигла миллиарда долларов.

Конечно, на дистанции все еще сто раз поменяется и рост продолжится. Но, пожалуй, впервые за последние пару месяцев, многие начали понимать, что невозможно расти только на хороших новостях. Потому что бывает еще и плохие новости. Нужно что-то более осязаемое. Обещаниями сыт не будешь. А еще, что без коррекции не бывает дальнейшего роста, как бы горько это ни звучало. Про это многие тоже в моменте забывают.

Рождественское ралли или Рождественские скидки?

Коррекцию в ночь с 9 на 10 декабря многие рассматривали как необходимую остановку для дальнейшего роста. Падение, боковик, а затем те самые зеленые свечи на радость всем. Однако итоги заседания ФРС внесли свои еще более существенные коррективы и ощутимо снизили градус позитива. Теперь главный вопрос – будут ли еще неожиданности? Сейчас любой чих в мировом пространстве может восприниматься довольно остро. А вероятность того, что покупатели смогут откупать каждое падение, как мы поняли, просто невозможна. Плюс держим в уме незакрытый гэп у биткоина на $77 тыс. Но, скорее всего, это нам на десерт.

Пока что ситуация больше похожа на распродажу. И не совсем понятно, является она финальной или нет. После такого падения возможен еще один виток роста или хотя бы восстановление до прежних максимумов, после которого, скорее всего, последует еще одна волна коррекции. Но и без нее многие альткоины торгуются по цене даже ниже августовского пролива. Мем-коины Sats и Rats, работающие на блокчейне биткоина, тестируют свои минимумы. Экосистема Ton – еще одни аутсайдеры. Монеты не восстановились после падений и подходят к зоне интереса для покупателей. До сих пор не показали ожидаемый рост экосистемы Ethereum и Solana. Скорее всего, их время придет после того, как биткоин, в очередной раз обновив свой ATH, уйдет в боковик и станет менее интересен покупателю. Именно после снижения доминации топ-альткоины смогут вздохнуть полной грудью. Но это точно не события ближайшей недели.

А что у нас?

Зампред думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале в очередной раз поднял тему создания отечественной криптобиржи. По его словам, работа в этом направлении уже идет. Профильные ведомства активно обсуждают механизм, который позволит создать российскую криптобиржу. Скорее всего, для этого понадобится отдельный законопроект.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, хотя рынок акций закладывал повышение ставки до 23%. Именно в ожидании этого события индекс Московской биржи еще на неделе откатился до минимума с марта 2023 года. Но в изменившихся условиях может позитивно отреагировать на решение регулятора не повышать ставку.

Еще из интересного – акции «Газпрома» в ходе торгов 17 декабря упали до минимумов с января 2009 года и торговались по цене 106,1 руб. за штуку. На момент написания материала цена поднялась на рубль. Однако аналитики Т-инвестиций предупреждают, что пока не видят перспектив для роста компании газового гиганта.

Тем временем «Роснефть» обогнала по капитализации «Сбербанка» и стала самой дорогой публичной компанией в стране.

Данный обзор не является торговой рекомендацией.

Александр Елисеев