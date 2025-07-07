Экономика

Аркадий Мурылев: Бизнесу придется привыкать к новой реальности

Бизнес-сообществу придется привыкать к новой реальности с отсутствием мобильного интернета. Такое мнение озвучил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Бизнесу придется привыкать к новой реальности. Не только бизнесу, но и потребителям, потому что тут страдают обе стороны. Все понимают, что это делается только в целях безопасности нас с вами и не поддается серьезной критике, но опасения присутствуют. Больше всего вопросов возникает у тех предпринимателей, которые работают в зонах, где присутствует только мобильный интернет, а это наши муниципалитеты, районы, рынки, ярмарки», – сказал Аркадий Мурылев.

Омбудсмен пояснил, что проблемы прослеживаются в ряде сфер и с множеством систем, завязанных на использование интернета.

«Все предприниматели сейчас работают с онлайн-кассами, они завязаны на интернет, много всяческого рода систем отслеживания: это и "Честный знак", это и маркировки, и акцизные марки алкогольной продукции, и маркировка сельскохозяйственной продукции. Конечно же, у предпринимателей возникают сложности и с отпуском товара, и с дальнейшим его снятием на убытие. Сферы разные затронуты: это и торговля, и услуги, и такси, с чем мы ежедневно сталкиваемся», – добавил уполномоченный.

Он выразил надежду, что ограничения все-таки временные.

«Для многих непонятно, на сколько эта история с мобильным интернетом затянется и как это все будет дальше работать, поэтому каких-то историй о том, чтобы уйти от использования мобильного интернета, пока не наблюдается. Все, пока что, подходят с пониманием, но все надеются, что это все-таки временное решение. Хотя, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное», – добавил Аркадий Мурылев.

Также омбудсмена беспокоит поведение налоговой в вопросе контроля за продажами. Выдать чек удается не всегда, так как онлайн-терминалы также зависимы от сотовой связи.

«Сейчас действует мораторий на проверочные мероприятия, и органы контроля, особенно налоговая, беспокоят. Как она будет себя вести, когда у нас появляются проблемы с выдачей чека? Это тоже очень важно, потому что многие сейчас на рынках, на фестивалях переходят в режим переводов вместо выдачи чека», – заключил Аркадий Мурылев.

Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности.

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Ранее сообщалось, что портал с информацией о доступных точках W-Fi появится в Псковской области.