Дмитрий Мельников: Выплата дивидендов в нынешнее время — вопрос этики

Выплата дивидендов в условиях сложившейся экономической обстановки на заводе «АВАР» является, в первую очередь, вопросом этики. Такое мнение высказал в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM) генеральный директора завода «АВАР» Дмитрий Мельников.

«Как я уже говорил ранее, дивиденды за 2025 год выплачиваться не будут. Как их можно платить в такой ситуации, я не представляю. Это было бы неразумно с точки зрения экономики и, наверное, неэтично», - высказал свое мнение Дмитрий Мельников.

Он подчеркнул, что «АВАР никогда не злоупотреблял выплатами дивидендов.

«Юридически завод имеет право платить дивиденды даже при убытках, в случае, если есть нераспределенная прибыль. "АВАР" никогда не платил больше 50% дивидендов, а если и платил, то эти деньги перераспределялись в благотворительные фонды. Соответственно, большая часть прибыли завода "АВАР" оседала на счетах предприятия», - добавил Дмитрий Мельников.

Ранее гость студии рассказал, что псковский завод «АВАР» сможет закрыть 2025 год без убытков.