Места для крещенских купаний определили в Псковском муниципальном округе

В ходе заседания муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием представителей ГИМС МЧС России по Псковской области, полиции, Псковской межрайонной больницы, муниципального ГО и ЧС, территориальных отделов утвердили места для крещенских купаний, сообщила глава Псковского округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Желающие смогут искупаться в закрытых купелях источника святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно и Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря. В этих локациях 18 января (с 18 часов до 3.00) и 19 января (с 9.00 до 23.00) будут обеспечены необходимые меры безопасности для совершения обряда, будут дежурить органы правопорядка, спасатели МЧС, медики.

«Уважаемые жители и гости округа! С учетом установившейся по-настоящему зимней погоды подойдите взвешенно к решению окунаться в купель, учитывайте состояние здоровья и рекомендации врачей! Окунайтесь только в специально оборудованных местах - будьте внимательны и осторожны!» - обратилась глава к жителям округа.