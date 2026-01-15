Церковь

Места для крещенских купаний определили в Псковском муниципальном округе

0

В ходе заседания муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием представителей ГИМС МЧС России по Псковской области, полиции, Псковской межрайонной больницы, муниципального ГО и ЧС, территориальных отделов утвердили места для крещенских купаний, сообщила глава Псковского округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Желающие смогут искупаться в закрытых купелях источника святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно и Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря. В этих локациях 18 января (с 18 часов до 3.00) и 19 января (с 9.00 до 23.00) будут обеспечены необходимые меры безопасности для совершения обряда, будут дежурить органы правопорядка, спасатели МЧС, медики.

 

«Уважаемые жители и гости округа! С учетом установившейся по-настоящему зимней погоды подойдите взвешенно к решению окунаться в купель, учитывайте состояние здоровья и рекомендации врачей! Окунайтесь только в специально оборудованных местах - будьте внимательны и осторожны!» - обратилась глава к жителям округа.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026