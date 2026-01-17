Где окунуться на Крещение в Псковской области: список купелей и правила безопасности. ИНФОГРАФИКА

Уже в этот понедельник православные христиане отметят один из главных праздников – Крещение Господне. В этот день в храмах совершается особый чин освящения воды, который бывает только дважды в году – в сам праздник и накануне, в Крещенский сочельник. Традиционно празднование сопровождается народным обычаем – купанием в освященных прорубях.

Псковская Лента Новостей подготовила инфографику, которая рассказывает о духовном смысле праздника, публикует адреса официальных купелей и напоминает о мерах безопасности, которые особенно актуальны в условиях крещенских морозов.