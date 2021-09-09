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В новые Дома причта псковичи смогут купить клубную карту на обеды и ужины

В новые Дома причта псковичи смогут купить клубную карту на обеды и ужины. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дома причта – интересная вещь. В Пскове их мало. Это дом, в котором собираются прихожане и священники, там воскресная школа, какие-то беседы. Даже при центральных храмах таких домов нет. Мы изыскали возможность сделать восемь таких домов. Мы получаем разрешение города, охраны памятников, делаем проект. Все это утверждается на особых комиссиях. Плюс как бонус получаем скандал: "Нет. не нужно, зачем вы это делаете. вы все испортите". Для нас это привычный фон», - рассказал владыка.

В этих домах планируется сделать православные клубы. «Не хочу называть это благотворительные столовые. Мы знаем, сколько у нас людей на грани, часто это люди почитаемых профессий, но зарплата у них небольшая. В каждом таком доме делаем трапезную и клуб. Смогут записаться люди по желанию, не зависимо, верующие они или нет. Можно будет купить клубную карту за 300 рублей и один раз в день прийти пообедать или поужинать», - сообщил он.