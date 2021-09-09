В новые Дома причта псковичи смогут купить клубную карту на обеды и ужины. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В этих домах планируется сделать православные клубы. «Не хочу называть это благотворительные столовые. Мы знаем, сколько у нас людей на грани, часто это люди почитаемых профессий, но зарплата у них небольшая. В каждом таком доме делаем трапезную и клуб. Смогут записаться люди по желанию, не зависимо, верующие они или нет. Можно будет купить клубную карту за 300 рублей и один раз в день прийти пообедать или поужинать», - сообщил он.