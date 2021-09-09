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Первый в России памятник бабушке, спасшей церковь, появится в Печорах

Митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции 12 сентября анонсировал появление в городе Печоры первого в России памятника бабушке, спасшей церковь.

«Стоит бабушка, рядом с ней карапуз-внучок, они крестятся», - описал владыка будущую скульптуру, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Композиция будет установлена рядом со зданием, где разместится «дом для бабушек и дедушек». По замыслу инициаторов проекта, в таком учреждении пожилые жители Печор смогут провести день-два, помыться, сдать вещи в химчистку, получить медобслуживание. В это время православные волонтеры смогут навести порядок в домах пожилых прихожан или прополоть огород.