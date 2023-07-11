Археологи проведут раскопки на прицерковном кладбище в Печорах

Археологи проведут раскопки у церкви Сорока мучеников Севастийских в Печорах, работы планируют начать осенью. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.
Фото: архив ПЛН
Она пояснила, что к церкви Сорока мучеников Севастийских и к храму Святой Великомученицы Варвары будут тянуть коммуникации. В частности, открытым способом планируется проложить теплотрассу, в связи с чем и потребовались археологические работы.
Сколько людей может быть захоронено на этом участке, археологи пока не знают. По словам Марины Кулаковой, после поднятия из земли с останками будет работать антрополог, а после их перезахоронят на территории церкви.