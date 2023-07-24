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Троицкий собор в Пскове начнут реставрировать в августе

Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове начнут реставрировать в августе. Реставрация продолжится 3-3,5 года. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Работы будут разделены на несколько этапов:

археологическое дообследование фундаментов,

реставрация подвалов,

проведение наружных и внутренних инженерных сетей,

работы по фасадам, кровле и куполам,

реставрация интерьеров.

Один из первых этапов предпроектных исследований был проведен в 2021 году, когда археологи изучали материал трех шурфов. При изготовлении научно-проектной документации потребовались материалы по устройству всего периметра фундаментов внутри и снаружи памятника архитектуры, рассказали реставраторы.

«Большая работа ждет реставраторов в нижнем храме и усыпальнице. Там под склепами обнаружены большие провалы грунта. Это результат того, что реставрация собора не проводились десятилетия», - отметили эксперты.

Строительство последнего здания Троицкого собора датируется 1682—1699 годом.