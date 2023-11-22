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Подготовка к реставрации церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове

Подготовка к реставрации церкви Николы со Усохи (XVI века) продолжается в Пскове. Проектом предусмотрено понижение уровня грунта вокруг храма до исторической отметки основания древней постройки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В ходе предпроектных работ выполнены археологические изыскания. Раскрыты фундаменты утраченных архитектурных объемов церкви. В настоящий момент продолжается выемка грунта.

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Планируется воссоздание галерей по историческим описаниям XVI века, раскрытие крыльца XVII века, устройство коммуникаций, освещения, архитектурной подсветки, восстановление кладки фундамента, устройство полов, инъектирование трещин и укрепление кладки стен.

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Церковь Николы со Усохи, 1909 год

Церковь Николы со Усохи в числе десяти памятников Псковской церковной архитектуры включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подготовлен проект благоустройства территории в исторической части Пскова, в границах крепостных стен Среднего города.