Подготовка к реставрации церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове

Подготовка к реставрации церкви Николы со Усохи (XVI века) продолжается в Пскове. Проектом предусмотрено понижение уровня грунта вокруг храма до исторической отметки основания древней постройки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
В ходе предпроектных работ выполнены археологические изыскания. Раскрыты фундаменты утраченных архитектурных объемов церкви. В настоящий момент продолжается выемка грунта.
Планируется воссоздание галерей по историческим описаниям XVI века, раскрытие крыльца XVII века, устройство коммуникаций, освещения, архитектурной подсветки, восстановление кладки фундамента, устройство полов, инъектирование трещин и укрепление кладки стен.
Церковь Николы со Усохи, 1909 год
Церковь Николы со Усохи в числе десяти памятников Псковской церковной архитектуры включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Подготовлен проект благоустройства территории в исторической части Пскова, в границах крепостных стен Среднего города.