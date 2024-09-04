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Торжественное Богослужение прошло в отреставрированном Святогорском монастыре

Торжественное Богослужение прошло в отреставрированных стенах Святогорского монастыря в Пушкинских Горах. Об этом сообщили в монастыре.

Фото здесь и далее: Святогорский монастырь / Telegram

Напомним, в обители полностью заменены перекрытия, проведены вычинка и замена разрушенного камня, штукатурные работы. Предстоит замена столярных заполнений. Они выполнены из аутентичных материалов, в соответствии с историческими аналогами.

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️Автор проекта реставрации Успенского собора XVI в. - архитектор Е. Иванов. ️Ансамбль Святогорского монастыря составляют: Успенский собор (1569 год), колокольня (1821 год), братский корпус (1820 год), крепостные стены (XVIII век).

Смотрите также Строительные леса снимают с Успенского собора в Пушкинских Горах Святогорский монастырь связан с именем поэта Александра Пушкина. Живя в Михайловском, Александр Пушкин приходил сюда на поклон могилам предков. 6/18 февраля 1837 года здесь был похоронен и сам поэт. Смотрите также Андрей Турчак и Михаил Ведерников осмотрели реконструкцию Святогорского монастыря

Некрополь предков поэта, памятник на его могиле и кованое ограждение отреставрированы в 2022 году.