Торжественное Богослужение прошло в отреставрированном Святогорском монастыре

Торжественное Богослужение прошло в отреставрированных стенах Святогорского монастыря в Пушкинских Горах. Об этом сообщили в монастыре.
Фото здесь и далее: Святогорский монастырь / Telegram
Напомним, в обители полностью заменены перекрытия, проведены вычинка и замена разрушенного камня, штукатурные работы. Предстоит замена столярных заполнений. Они выполнены из аутентичных материалов, в соответствии с историческими аналогами.
Святогорский монастырь связан с именем поэта Александра Пушкина. Живя в Михайловском, Александр Пушкин приходил сюда на поклон могилам предков. 6/18 февраля 1837 года здесь был похоронен и сам поэт.
Некрополь предков поэта, памятник на его могиле и кованое ограждение отреставрированы в 2022 году.