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Церковь / Новости епархии

Крещенскую купель оборудуют в Великих Луках. ФОТО

15.01.2025 17:46|ПсковКомментариев: 0

На реке Ловать в районе лодочной станции на Краснофлотской набережной 15 января специалисты начали оборудовать крещенскую купель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Планируется, что крещенские купания для населения пройдут с 20:00 18 января до 14:00 19 января с учётом действующих санитарно-эпидемиологических норм.

На время крещенских купаний временно прекратят движение транспортных средств по Краснофлотской набережной от моста через реку Ловать на проспекте Ленина до пересечения со спуском от площади Юбилейной, за исключением специального транспорта и транспорта, обеспечивающего проведение крещенских купаний.

На время крещенских купаний традиционно организуют специальные палатки для переодевания. Кроме того, будет дежурство специализированных служб для обеспечения безопасности.

Теги: #крещенские купания
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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