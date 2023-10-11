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Михаил Ведерников: Митрополит Тихон достоин получить высшую награду региона

Митрополит Тихон достоин получить высшую награду Псковской области. Такое мнение губернатор Михаил Ведерников выразил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Новости о нашем владыке разлетелись быстро. Думаю, за несколько часов все узнали о том, что ему выпало новое назначение и новая непростая миссия на землях Тавриды», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что для многих жителей Псковской области владыка Тихон не просто уважаемая фигура, но и любимый, близкий священнослужитель, чьи слова и напутствия помогали преодолеть непростые испытания последних лет, давали надежду, веру и силы для созидательной работы.

«Заслуги владыки перед Псковской областью бесспорны и очевидны. Поэтому обратился в наше областное Собрание депутатов с предложением присвоить ему звание "Почётный гражданин Псковской области". За колоссальный вклад в развитие региона, активное участие в общественной жизни, просветительную деятельность, сохранение и восстановление объектов культурного наследия – уверен, он достоин получить высшую награду региона. Рассчитываю, что депутаты меня поддержат», - заключил Михаил Ведерников.

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Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии. Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород).