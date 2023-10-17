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Первая Божественная литургия митрополита Тихона в Крыму пройдет 22 октября

Первая Божественная литургия митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится в Александро-Невском кафедральном соборе города Симферополя 22 октября. Об этом сообщает Крымская митрополия в Telegram.

За день до этого, 21 октября, в субботу, в кафедральном Александро-Невском соборе города Симферополя состоится благодарственный молебен по случаю торжественной встречи новоназначенного митрополита Тихона.

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Новоназначенному главе Крымской митрополии сослужат викарные архиереи - преосвященнейший епископ Ялтинский Нестор и преосвященнейший епископ Бахчисарайский Каллиник, благочинные церковных округов, духовенство Симферопольской и Крымской епархии.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.

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Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород).

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал свое назначение в Крым отправкой на курорты Колымы.

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16 октября, в понедельник седмицы 20-й по Пятидесятнице, епископ Арсений прибыл на Псковскую кафедру.